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कानपुर: मंधना बिठूर रोड पर पुलिया निर्माण वाली जगह लगाई बैरिकेडिंग और रेडियम टेप

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:00 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:00 PM IST







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मंधना से बिठूर रोड चौड़ीकरण के तहत ब्लू वर्ल्ड तिराहे के पास बिना सुरक्षा मानकों के पुलिया का निर्माण हो रहा था। अमर उजाला ने 28 सितंबर को खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अब पीडब्ल्यूडी ने निर्माण साइट पर बैरिकेडिंग लगवाने के साथ रेडियम टेप भी लगवा दिया है। ... और पढ़ें

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