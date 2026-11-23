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कल्याणपुर ब्लॉक के रमेंल नगर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं। केंद्र पर ताला लटका होने से इलाज और दवा की उम्मीद लेकर पहुंच रहे ग्रामीणों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने से उन्हें छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी दूर जाना पड़ता है। इससे सरकार की ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना पर सवाल उठ रहे हैं।

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