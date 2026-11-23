लखनऊ की तरह जा रही डीसीएम ट्रक के पीछे जा टकराए। हादसे में चालक की मौत हो गई। जबकि दो वाहन और टकरा गए। छह लोग वाल वाल बच गए। जिला मैनपुरी के थाना बरनाल अंतर्गत सोथरा निवासी अवधेश चंद्र (28) डीसीएम पर सरसों तेल लोग कर लखनऊ की तरह जा रहा था। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मुंडाला गांव के पास सोमवार सुबह साढ़े चार बजे के करीब पहुंचते ही झपकी आने के कारण आगे जा ट्रक से डीसीएम टकरा गई।

विज्ञापन





चालक केबिन में फंस गया तभी पीछे से आ रहा ट्रक भी डीसीएम से जा टकराया। चालक ट्रक छोड़ मौके से भाग गया। इस दौरान गाजियाबाद के साहिबाबाद अंतर्गत लाजपत नगर निवासी राजेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र चंद्र प्रकाश अग्रवाल की कार भी ओवर टेक के प्रयास में ट्रक के साइड में टकरा गई। कार में थाना मंसूरी के गंगापुरम निवासी विकास चौरसिया, राधा चौरसिया, ललित कुमार, राहुल भी थे। विज्ञापन



सूचना पर यूपीडा सहायक सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कनौजिया, थाना प्रभारी निरीक्षक रंजना पांडेय, फायर सर्विस तालग्राम रामनिवास एवं सर्वेश सिंह मौके पर पहुंचे। फंसे हुए चालक अवधेश को काफी प्रयास के बाद निकला गया। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज एंबुलेंस से भेजा गया। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद थाने खड़ा करा दिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि डीसीएम मालिक और मृतक चालक के परिजनों को हादसे की जानकारी देती गई है। चालक केबिन में फंस गया तभी पीछे से आ रहा ट्रक भी डीसीएम से जा टकराया। चालक ट्रक छोड़ मौके से भाग गया। इस दौरान गाजियाबाद के साहिबाबाद अंतर्गत लाजपत नगर निवासी राजेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र चंद्र प्रकाश अग्रवाल की कार भी ओवर टेक के प्रयास में ट्रक के साइड में टकरा गई। कार में थाना मंसूरी के गंगापुरम निवासी विकास चौरसिया, राधा चौरसिया, ललित कुमार, राहुल भी थे।सूचना पर यूपीडा सहायक सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कनौजिया, थाना प्रभारी निरीक्षक रंजना पांडेय, फायर सर्विस तालग्राम रामनिवास एवं सर्वेश सिंह मौके पर पहुंचे। फंसे हुए चालक अवधेश को काफी प्रयास के बाद निकला गया। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज एंबुलेंस से भेजा गया। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद थाने खड़ा करा दिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि डीसीएम मालिक और मृतक चालक के परिजनों को हादसे की जानकारी देती गई है।

विज्ञापन