{"_id":"6b092fbde9c95f95790a1829","slug":"video-kanpur-ayushman-arogya-mandir-in-singhpur-falling-into-disrepair-filth-scattered-across-the-premises-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिंहपुर में जर्जर हो रहा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, परिसर में जगह-जगह फैली है गंदगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिंहपुर कछार गांव में बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भवन देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहा है। बरसात के दौरान परिसर में जलभराव होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र को ग्राम सचिवालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। पानी हटने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र के भवन की साफ-सफाई नहीं कराई गई। परिसर में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। वहीं, घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के चलते भवन का प्लास्टर भी उखड़ने लगा है। भवन की बदहाल स्थिति के कारण स्वास्थ्य केंद्र का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भवन की मरम्मत और साफ-सफाई कराकर स्वास्थ्य केंद्र को दोबारा शुरू कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।

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