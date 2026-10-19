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कानपुर: गोल चौराहा जीटी रोड पर सजा रावण के पुतलों का बाजार, दुकानदार बोले- इस बार कम हुई बिक्री

Shikha Pandey

Updated Mon, 19 Oct 2026 02:37 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 02:37 PM IST







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गोल चौराहा जीटी रोड पर लगे बाजार में रावण के 1 फीट से लेकर के 50 फीट तक के पुतले बिक रहे हैं। वैसे कानपुर में 90 फीट का सबसे बड़ा रावण बन रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले बार से 20 फीसदी तक दाम बढ़ गया है और डिमांड काम हो गई है। ... और पढ़ें

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