कानपुर: बाढ़ के पानी से 35 परिवारों पर संकट, डीएम ने जलस्तर का लिया जायजा

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बाढ़ के बढ़ते पानी के बीच गुरुवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बनियापुरवा गांव के प्रभावित इलाकों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने जलस्तर की स्थिति, प्रभावित परिवारों और राहत-बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। करीब 35 परिवार भगवानदीन का पुरवा में बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि बनियापुरवा और भोपालपुरवा के आसपास भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जलस्तर और पानी के बढ़ने की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि हालात पर लगातार नजर रखी जाए और पानी बढ़ने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को बिना देरी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए।

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