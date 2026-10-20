{"_id":"6ad736dc55f3bec7cf02e4ec","slug":"video-kanpur-200-year-old-ravana-temple-opens-only-once-a-year-special-prayers-are-held-on-vijayadashami-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: साल में सिर्फ एक दिन खुलता है रावण मंदिर, विजयादशमी पर होती है विशेष पूजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: साल में सिर्फ एक दिन खुलता है रावण मंदिर, विजयादशमी पर होती है विशेष पूजा
कानपुर के कैलाश मंदिर परिसर में स्थित लगभग 200 साल पुराना रावण मंदिर साल में केवल एक बार विजयादशमी (दशहरा) के दिन ही श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन के लिए खुलता है, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रावण महाज्ञानी और प्रकांड पंडित थे—चाहे वह भगवान श्रीराम द्वारा लक्ष्मण को उनसे दीक्षा लेने का प्रसंग हो, कैलाश पर्वत उठाने के दौरान उनके द्वारा रचित शिव स्तुति हो, या रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना के लिए पुरोहित के रूप में उनका पहुंचना हो। उनके ज्ञान को हर कोई स्वीकार करता है, भले ही उनके कर्म उन्हें युद्ध और अंत की ओर ले गए। इस ऐतिहासिक मंदिर की देखरेख श्याम बाजपेई करते हैं, जबकि राम बाजपेई पुरोहित और चंदन सेवादार के रूप में जिम्मेदारी संभालते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।