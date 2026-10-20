कानपुर: साल में सिर्फ एक दिन खुलता है रावण मंदिर, विजयादशमी पर होती है विशेष पूजा

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कानपुर के कैलाश मंदिर परिसर में स्थित लगभग 200 साल पुराना रावण मंदिर साल में केवल एक बार विजयादशमी (दशहरा) के दिन ही श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन के लिए खुलता है, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रावण महाज्ञानी और प्रकांड पंडित थे—चाहे वह भगवान श्रीराम द्वारा लक्ष्मण को उनसे दीक्षा लेने का प्रसंग हो, कैलाश पर्वत उठाने के दौरान उनके द्वारा रचित शिव स्तुति हो, या रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना के लिए पुरोहित के रूप में उनका पहुंचना हो। उनके ज्ञान को हर कोई स्वीकार करता है, भले ही उनके कर्म उन्हें युद्ध और अंत की ओर ले गए। इस ऐतिहासिक मंदिर की देखरेख श्याम बाजपेई करते हैं, जबकि राम बाजपेई पुरोहित और चंदन सेवादार के रूप में जिम्मेदारी संभालते हैं।

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