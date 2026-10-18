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खबर का असर: बनाई गई कृष्णा नगर में खराब पड़ी सड़क, लोगों को मिली राहत

Shikha Pandey

Updated Sun, 18 Oct 2026 09:34 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 09:34 PM IST







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अमर उजाला को खबर का असर हुआ है। चकेरी के कृष्णा नगर में खराब सड़क का मुद्दा उठाया था। जो सड़क अब बनवा दी गई है।

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