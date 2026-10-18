कानपुर: त्योहार में घर पहुंचाने वाली ट्रेनों में नो रूम, एसी से स्लीपर तक सीटों के लिए मची मारामारी

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काकादेव निवासी एस त्रिपाठी ने बताया कि दिवाली पर दिल्ली में नौकरी कर रहे अपने बेटे के पास जाना है। टिकट लेने के लिए रावतपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर पहुंचे तो कई ट्रेनों में नो-रूम दिखा। काफी मशक्कत के बाद 12303 पूर्वा एक्सप्रेस में टिकट मिली लेकिन वेटिंग है। यही स्थिति लगभग सभी ट्रेनों में है। विज्ञापन



करीब 150 त्योहार विशेष ट्रेनें हो रहीं संचालित

त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे लंबे रूटों पर करीब 150 त्योहार विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है। ये ट्रेनें कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी होकर भी गुजरेंगी। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि आगे और ट्रेनों के चलाने की योजना है। इससे यात्रियों का कुछ दबाव कम होने की उम्मीद है। विज्ञापन विज्ञापन



काकादेव निवासी एस त्रिपाठी ने बताया कि दिवाली पर दिल्ली में नौकरी कर रहे अपने बेटे के पास जाना है। टिकट लेने के लिए रावतपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर पहुंचे तो कई ट्रेनों में नो-रूम दिखा। काफी मशक्कत के बाद 12303 पूर्वा एक्सप्रेस में टिकट मिली लेकिन वेटिंग है। यही स्थिति लगभग सभी ट्रेनों में है।त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे लंबे रूटों पर करीब 150 त्योहार विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है। ये ट्रेनें कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी होकर भी गुजरेंगी। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि आगे और ट्रेनों के चलाने की योजना है। इससे यात्रियों का कुछ दबाव कम होने की उम्मीद है।

दिवाली और छठ पर घर पहुंचने की चाह रखने वालों के लिए ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली-मुंबई और बिहार रूट की प्रमुख ट्रेनों में नो-रूम के हालात हैं तो कई में लंबी वेटिंग चल रही है। एसी द्वितीय, तृतीय श्रेणी से लेकर स्लीपर तक सीटों के लिए मारामारी मची है। त्योहार में परिवार के साथ समय बिताने की तैयारी कर रहे यात्रियों के सामने स्पेशल ट्रेनें ही सहारा हैं।