{"_id":"6b03e31e6e178a4b910924ca","slug":"video-gram-panchayat-secretariat-in-a-dilapidated-state-due-to-substandard-construction-materials-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: घटिया निर्माण सामग्री से ग्राम पंचायत सचिवालय की हालत जर्जर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर ब्लॉक के रमेल नगर स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप है। भवन का प्लास्टर जगह-जगह से उखड़कर झड़ने लगा है,वहीं फर्श भी क्षतिग्रस्त हो गई है। निर्माण के कुछ समय बाद ही भवन की खराब हालत गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच कराकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।

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