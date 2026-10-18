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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Ghatampur: Grand 'Deepdan' Held on Durga Ashtami; Shri Sheshavatar Dham Illuminated by Lamps

घाटमपुर: दुर्गा अष्टमी पर भव्य दीपदान का आयोजन, दीपों से जगमगाया श्री शेषावतार धाम

Sun, 18 Oct 2026 08:26 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:26 PM IST
Ghatampur: Grand 'Deepdan' Held on Durga Ashtami; Shri Sheshavatar Dham Illuminated by Lamps
घाटमपुर क्षेत्र के परास गांव स्थित प्राचीन श्री शेषावतार मंदिर में रविवार को दुर्गा अष्टमी पर भव्य दीपदान का आयोजन किया गया। सूरज ढलते ही हजारों दीपों और रंग-बिरंगी झालरों की रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठा। आकर्षक सजावट देखने के लिए विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दीपदान के लिए मंदिर परिसर में विशेष सजावट की गई थी। शाम होते ही एक साथ हजारों दीप प्रज्ज्वलित किए गए। दीपों की कतारों से मंदिर की छटा देखते ही बनी। श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। आयोजन के दौरान मंदिर में आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। दीपों की रोशनी और श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा।
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