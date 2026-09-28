{"_id":"6aba63f6ab374ddb5a0292b7","slug":"video-ghatampur-government-departments-set-up-stalls-to-provide-information-on-schemes-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"घाटमपुर: सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर दी योजनाओं की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को ब्लॉक कार्यालयों में सात दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में योजनाओं की जानकारी दी गई। घाटमपुर ब्लॉक में आयोजित शिविर में ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को जहां योजनाओं की जानकारी दी गई वहीं अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया गया। शिविर में बाल विकास, कृषि, पशुपालन, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग समेत करीब 25 विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। विधायक सरोज कुरील व ब्लॉक प्रमुख इंद्रजीत सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों का अन्नप्रासन संस्कार भी किया गया। इसके साथ ही बच्चों व उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इसी तरह पतारा ब्लॉक सभागार में ‘सेवा संकल्प शिविर’ का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख कोमल सिंह, बीडीओ शिवनरेश सिंह और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जयप्रकाश ने किया। शिविर में बाल विकास, कृषि, पशुपालन, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान परिषदीय विद्यालयों के पांच मेधावी बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।

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