{"_id":"6aa13244b8b01e008f03c1a3","slug":"video-gambhirpur-drain-cleaning-in-kanpur-water-flow-restored-after-removal-of-water-hyacinth-and-silt-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में गंभीरपुर नाला सफाई मामला, जलकुंभी और सिल्ट हटते ही खुला पानी का प्रवाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ने 14 अगस्त को गंभीरपुर गांव से होकर गुजरे बड़े नाले के चोक होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद दर्जनों गांवों के बारिश के पानी के निकासी के लिए नाले की सफाई करवा दी गई है। सिल्ट और जलकुंभी निकालकर नाले के किनारे डलवा दी गई है। नाले की सफाई से अब नाले का प्रवाह खुल गया है।

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