यूपी: थाने में भाजपा नेता से कराया नागिन डांस, 20 बोरी सीमेंट मांगी, इंस्पेक्टर बोले- आरोप निराधार, पढ़ें मामला

उरई जिले में भाजपा नेता दिनेश मिश्रा ने रामपुर थाना प्रभारी, निरीक्षक शिव प्रकाश सिंह पर उन्हें कमरे में ले जाकर करीब दस मिनट तक नागिन डांस कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वह अपने यहां काम करने वाले एक व्यक्ति को छुड़ाने थाने पहुंचे थे। यहां इंस्पेक्टर ने पहले अभद्रता की और फिर कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया।

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मामले की शिकायत एसपी और जिला पंचायत अध्यक्ष से की गई है। दिनेश मिश्रा के मुताबिक, दो दिन पहले उनके यहां काम करने वाले एक व्यक्ति को शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में पुलिस पकड़ ले गई थी। उसे छुड़ाने के लिए वह रामपुरा थाने पहुंचे थे। आरोप है कि बातचीत के दौरान थाना प्रभारी ने उनसे 20 बोरी सीमेंट की मांग की।