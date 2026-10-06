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कानपुर पुलिस लाइन में फीटा की पहल, मेदांता के डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों को दी ट्रेनिंग
कानपुर पुलिस लाइन में फीटा की ओर से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष जीवन-रक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों और ट्रेनर्स ने पुलिसकर्मियों को सीपीआर, आग में झुलसने व धुएं के संपर्क में आने प्राथमिक उपचार के गुर सिखाए।
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