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कानपुर पुलिस लाइन में फीटा की पहल, मेदांता के डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों को दी ट्रेनिंग

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 06 Oct 2026 03:42 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 03:42 PM IST







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कानपुर पुलिस लाइन में फीटा की ओर से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष जीवन-रक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों और ट्रेनर्स ने पुलिसकर्मियों को सीपीआर, आग में झुलसने व धुएं के संपर्क में आने प्राथमिक उपचार के गुर सिखाए। ... और पढ़ें

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