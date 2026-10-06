कानपुर: अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर की टक्कर से टूटा हाईटेंशन खंभा, नौ गांवों में बिजली ठप, ग्रामीणों में आक्रोश

कानपुर में साढ़ थाना क्षेत्र के भीतरगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के उदईपुर-गुगुरा मार्ग पर सोमवार देर शाम मिट्टी के अवैध खनन व परिवहन में लगे एक अनियंत्रित ओवरलोड ट्रैक्टर ने हरीपुर गांव के पास सड़क किनारे लगे हाईटेंशन विद्युत लाइन के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी।

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टक्कर से खंभा टूट गया, जिससे पसेमा सबस्टेशन के अंतर्गत आने वाले नौ गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक, सोमवार देर शाम जेसीबी से मिट्टी की खोदाई कर ट्रैक्टरों और डंपरों से उसकी ढुलाई की जा रही थी। इस दौरान ओवरलोड वाहन बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ते रहे।