फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Ht pole toppled after hit by tractor involved in illegal mining power supply disrupted in nine villages

कानपुर: अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर की टक्कर से टूटा हाईटेंशन खंभा, नौ गांवों में बिजली ठप, ग्रामीणों में आक्रोश

Tue, 06 Oct 2026 09:47 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 06 Oct 2026 09:47 AM IST
सार

Kanpur News: भीतरगांव पुलिस चौकी के उदईपुर-गुगुरा के पास अवैध खनन में लगे एक ओवरलोड ट्रैक्टर ने हाईटेंशन लाइन के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी। खंभा टूटने से पसेमा सबस्टेशन से जुड़े नौ गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे ग्रामीणों को रात अंधेरे में काटनी पड़ी।

विज्ञापन
Kanpur Ht pole toppled after hit by tractor involved in illegal mining power supply disrupted in nine villages
ट्रैक्टर की टक्कर से टूटा हाईटेंशन लाइन का खंभा - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में साढ़ थाना क्षेत्र के भीतरगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के उदईपुर-गुगुरा मार्ग पर सोमवार देर शाम मिट्टी के अवैध खनन व परिवहन में लगे एक अनियंत्रित ओवरलोड ट्रैक्टर ने हरीपुर गांव के पास सड़क किनारे लगे हाईटेंशन विद्युत लाइन के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी।

विज्ञापन

टक्कर से खंभा टूट गया, जिससे पसेमा सबस्टेशन के अंतर्गत आने वाले नौ गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक, सोमवार देर शाम जेसीबी से मिट्टी की खोदाई कर ट्रैक्टरों और डंपरों से उसकी ढुलाई की जा रही थी। इस दौरान ओवरलोड वाहन बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ते रहे।

विज्ञापन
Trending Videos

आधी रात से बिजली आपूर्ति बाधित
ग्रामीणों ने पुलिस और खनन विभाग की कथित मिलीभगत से अवैध खनन होने का आरोप लगाया है। हाईटेंशन लाइन का खंभा टूटने से सोमवार आधी रात से बिजली आपूर्ति बाधित है। इससे ग्रामीणों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। मंगलवार सुबह बिजली न होने से पेयजल की समस्या भी खड़ी हो गई।

विज्ञापन

दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों का आरोप है कि रातभर मिट्टी लदे ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ने के कारण इस ओर पुलिस की गश्त भी नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने अवैध खनन पर रोक लगाने और मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, मंगलवार सुबह लगभग नौ बजे तक विद्युत विभाग की ओर से टूटे खंभे को दुरुस्त करने की व्यवस्था भी शुरू नहीं की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed