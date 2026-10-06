कानपुर मौसम अपडेट: आज आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ों में बर्फबारी से बदलेगा माैसम, 15 के बाद होगी गुलाबी ठंड

कानपुर में मानसून की वापसी के बाद मौसमी प्रणालियों में आने वाला बदलाव एकदम से ठंडक बढ़ा सकता है। इसकी वजह से हवाओं का रुख बदलेगा। इससे नमी बढ़ जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बार जाड़े में सामान्य औसत से तापमान बढ़ा रहने का पूर्वानुमान जारी किया है।

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हालांकि, मौसम का मूड इसमें उलटफेर कर सकता है। छह अक्तूबर को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका असर सीधे कानपुर परिक्षेत्र पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हिमालय से होकर इसका प्रभाव मौसम में पड़ने की संभावना है।