कानपुर: बिठूर में अमर उजाला शिक्षक सम्मान वोटिंग में दिखा उत्साह, बड़ी संख्या में किया मतदान

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अमर उजाला शिक्षक सम्मान वोटिंग प्रक्रिया के तहत बिठूर स्थित रॉयल ड्रीम वर्ल्ड इंटर कालेज में काफी उत्साह देखने को मिला। यहां बड़ी संख्या में कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने वोट किया। अपने मनपसंद शिक्षक को चुनने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी नजर आयी। वोटिंग प्रक्रिया में प्रधानाचार्य सपना सिंह, असिस्टेंट मैनेजर निखिल बाजेपेई, अपूर्व दीक्षित, अभिषेक चौरसिया ने चुनाव अधिकारियों की भूमिका निभाई।

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