कानपुर के रामबाग स्थित प्राचीन झूलेलाल मंदिर में खुले पट, चालीहा महोत्सव पर उमड़े श्रद्धालु

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कानपुर के रामबाग स्थित प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर में चालीहा महोत्सव के 41वें दिन पट खोलकर श्रद्धालुओं को पंचमुखी अखंड ज्योति के दर्शन कराए गए। 40 दिनों के कठिन व्रत के बाद समाज के लोगों ने धूमधाम से यह पर्व मनाया। इतिहास के मुताबिक, यह पवित्र जोत वर्षों पहले सिंधु प्रांत से स्वर्गीय उद्धव दास जी लेकर आए थे, जो आज भी मंदिर में प्रज्वलित है और भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है।

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