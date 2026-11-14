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कानपुर मोतीझील मैदान में डॉग शो की धूम, दक्षिण भारत से लेकर पंजाब तक के पहुंचे श्वान प्रेमी

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 04:06 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 04:06 PM IST







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कानपुर के ऐतिहासिक मोतीझील मैदान में आयोजित भव्य डॉग शो में देश के विभिन्न राज्यों से श्वान प्रेमी अपने पालतू कुत्तों के साथ पहुंचे हैं। दक्षिण भारत से लेकर पंजाब तक से आए लोगों के अनोखे और दुर्लभ नस्ल के डॉग्स इस आयोजन में मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ... और पढ़ें

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