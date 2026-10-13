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आईआईटी कानपुर में रंग रास डांडिया नाइट में बिखरे संस्कृति के रंग
भारतीय संस्कृति और परंपराओं के रंगों के बीच आईआईटी कानपुर में मंगलवार को रंग रास डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। संस्थान की वुमेंस एसोसिएशन ने फैकल्टी फोरम के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें परिसर के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एसोसिएशन की संरक्षक रचना अग्रवाल ने की। इस दौरान दुर्गा पूजा पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियों, लोकनृत्य और डांडिया की धुनों ने सभी को आकर्षित किया। रंग-बिरंगे परिधानों में कलाकारों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सचिव अमृता के भूषण, संयुक्त सचिव निशि शर्मा और पूर्वा गोरे, कोषाध्यक्ष राशि पंत, सविता जैन, सुधा शुक्ला, सीमा अवस्थी, एकता नारंग, रश्मि त्रिपाठी, नेहा गहलोत, अर्चना और रक्षा सोमैया मौजूद रहीं।
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