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अमर उजाला की खबर का असर, पनकी रोड चौकी के सामने पसरी गंदगी साफ

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 12:23 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 12:23 PM IST







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अमर उजाला ने बीते रविवार को कल्याणपुर में पनकी रोड स्थित चौकी के सामने सड़क तक पसरी गंदगी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम सक्रिय हुआ और चौकी के सामने सड़क तक फैली गंदगी को साफ करा दिया। ... और पढ़ें

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