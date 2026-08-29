{"_id":"6a92ae16dc33e35b10083058","slug":"video-accident-on-kanpurs-birhana-road-dilapidated-house-collapses-amidst-rain-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के बिरहाना रोड पर हादसा, बारिश के बीच जर्जर मकान भरभराकर गिरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में बिरहाना रोड स्थित नील वाली गली में शनिवार दोपहर बारिश के चलते एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मकान खाली होने और हादसे के वक्त गली में किसी के न होने से बड़ा हादसा टल गया। मलबे के सड़क पर फैलने से रास्ता बाधित हो गया है। सूचना मिलने पर फीलखाना पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया, जबकि स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के अन्य जर्जर भवनों का सर्वे कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

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