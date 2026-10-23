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मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने से पुलिसकर्मी ने रोका तो भाजपा नेता बोले- नौकरी करना देंगे सिखा

विकास कुमार

Updated Fri, 23 Oct 2026 08:49 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 08:49 PM IST







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उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के दौरान कन्नौज सदर ब्लॉक में जमकर हंगामा देखने को मिला। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन लेकर जाने से रोके जाने पर एक भाजपा नेता और पुलिसकर्मी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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