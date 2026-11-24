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कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 209.9 पर मंगलवार सुबह टॉयलेट के लिए खड़ी ओरिएंट पब्लिक स्कूल की बस में आगरा की ओर से आ रहे आलू लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चार छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई और करीब 35 छात्र घायल हो गए। वृंदावन-मथुरा से पिकनिक मनाकर कौशांबी लौट रही इस बस में 50 छात्र व 6 शिक्षक सवार थे, वहीं सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री व एसपी विनोद कुमार ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

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