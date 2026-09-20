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झांसी: आवास के नाम पर रिश्वत, ग्राम प्रधान का वीडियो वायरल, जांच के घेरे में मामला

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 20 Sep 2026 02:10 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 02:10 PM IST







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झांसी के बंगरा ब्लॉक के ग्राम पठा खरका में सरकारी आवास दिलाने के नाम पर 15 हजार रुपये मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। ग्राम प्रधान पर रिश्वत मांगने के आरोप हैं। प्रशासन ने वीडियो की जांच कराने और आरोप सही मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। ... और पढ़ें

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