Jhansi News: महिला प्रवक्ता की फर्जी आईडी बनाकर की आपत्तिजनक पोस्ट

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बरुआसागर। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय की एक महिला प्रवक्ता की फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने का मामला सामने आया है। प्रवक्ता की शिकायत पर बरुआसागर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।प्रवक्ता ने बरुआसागर थाना पुलिस को बताया कि उन्हें 17 सितंबर की रात पता चला कि सोशल मीडिया पर उनकी फर्जी आईडी बनाई गई है। इस आईडी से एआई जनरेटेड आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की गई थी। फर्जी आईडी से कई लोगों को मित्र अनुरोध भी भेजे गए थे। प्रवक्ता के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते से फोटो ली गई थी। जानकारी होने पर प्रवक्ता ने तत्काल महिला हेल्पलाइन 1090 पर शिकायत दर्ज कराई।इस संबंध में बरुआसागर थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।