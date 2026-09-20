Jhansi: पहली बार महानगर और जिला में अलग-अलग प्रभारी, रंजना को महानगर और मानवेंद्र को झांसी जिला का प्रभार

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भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से विस्तार के लिए झांसी में 2006 में परिसीमन शुरू किया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से 2007 में झांसी महानगर को अलग जिला बना दिया। फिर झांसी महानगर और झांसी जिला (ग्रामीण) की अलग-अलग टीमें घोषित की गईं। हालांकि, तब से अब तक जितने भी भाजपा की ओर से जिला प्रभारी बनाए गए, उनके पास महानगर और झांसी जिला दोनों का जिम्मा रहा मगर इस बार दोनों जगह अलग-अलग प्रभारियों का एलान किया गया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि विधानसभा चुनाव के चलते महानगर और ग्रामीण में अलग-अलग प्रभारी नियुक्त करने के पीछे भाजपा की रणनीति है। अलग-अलग प्रभारी होने से कामकाज भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। दो-दो विधानसभा का जिम्मा होने से तैयारियों की समीक्षा भी सही से हो सकेगी।झांसी के तीन नेताओं को भी अलग-अलग जिलों का प्रभारी बनाया गया है। इसमें भाजपा के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशोक राजपूत को ललितपुर का प्रभारी बनाया गया है। अब तक वह कानपुर देहात के प्रभारी थे। वहीं, पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी को हमीरपुर का प्रभार मिला है। इसके अलावा संजीव श्रृंगीऋषि को चित्रकूट का प्रभारी नियुक्त किया गया है।