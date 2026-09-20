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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Young man's body found on railway tracks; identified as a resident of Mirzapur district.

Lalitpur News: रेल पटरी पर मिला युवक का शव, मिर्जापुर जिले के निवासी के रूप में हुई पहचान

Sun, 20 Sep 2026 01:57 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:57 AM IST
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Young man's body found on railway tracks; identified as a resident of Mirzapur district.
ललितपुर। रेल पटरियों पर शनिवार की शाम को एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक के पास मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान मिर्जापुर के थाना कचम्मापुरा निवासी 28 वर्षीय हिमांशु पाठक के रूप में हुई। सूचना पर परिजन मौके लिए रवाना हो चुके थे। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। थाना जीआरपी प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह परिहार ने बताया कि शनिवार को सूचना मिली कि खंभा नंबर 1038/9-बी के समीप एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर गई। यहां देखा कि पटरियों पर एक करीब 28 वर्षीय युवक का शव पड़ा था। कपड़ों की तलाशी लेने पर मोबाइल फोन मिला। मोबाइल फोन के आधार पर उसकी पहचान हिमांशु पाठक निवासी कचम्मापुरा थाना कचम्मापुरा जनपद मिर्जापुर के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि हिमांशु गुजरात से ट्रेन में सवार होकर घर लौट रहा था। सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन ललितपुर के लिए रवाना हो चुके थे। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की गई। थाना जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ने ट्रेन में यात्रा के दौरान गिरकर हादसे का शिकार होने की आशंका जताई है।
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