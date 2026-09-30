दोस्त पुलिस: छात्राओं ने जानी पुलिस की कार्यप्रणाली, 1090 हेल्पलाइन और साइबर फ्रॉड को लेकर किया गया जागरूक

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अमर उजाला की ओर से महिला थाना नवाबाद में ‘दोस्त पुलिस’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हंसराज मॉडर्न पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को 1090 महिला हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि 1090 पर शिकायत करने वाली महिला की पहचान गोपनीय रखी जाती है। छात्राओं को यह भी बताया गया कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर वे बिना संकोच हेल्पलाइन की मदद ले सकती हैं। कार्यक्रम में पुलिस ने छात्राओं को साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रति भी जागरूक किया।

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