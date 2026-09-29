यूपी में दर्दनाक हादसा: डैम में डूबे तीन युवक, पानी गिरने वाले स्थान के पास नहाने गए थे तीनों

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इनमें से एक युवक की पहचान सीपरी बाजार के मसीहागंज निवासी राजेश वंशकार के रूप में हुई है। दो अन्य युवकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार, ये दोनों युवक प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं।पुलिस उनकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है। बबीना थाना प्रभारी राहुल राठौर को सूचना मिली। वह पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को पानी से बाहर निकलवाया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।