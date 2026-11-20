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जमीन के पुराने विवाद ने शुक्रवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सुजानगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर ग्रामसभा की ठाकुर बस्ती में दो चारपहिया वाहनों से पहुंचे लोगों ने एक परिवार पर लाठी-डंडे और सरिया से हमला कर दिया। हमले में 72 वर्षीय हीरावती देवी की मौत हो गई, जबकि उनके दो बेटे और पौत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
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