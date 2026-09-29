{"_id":"6abb3b2f5dace0f87601d1d5","slug":"video-jalaun-transformer-burnt-out-on-chitaura-road-150-households-in-the-dark-for-three-days-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालौन: चितौरा रोड पर फुंका पड़ा ट्रांसफार्मर, तीन दिन से अंधेरे में 150 घर, सीएम पोर्टल पर शिकायत की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जालौन: चितौरा रोड पर फुंका पड़ा ट्रांसफार्मर, तीन दिन से अंधेरे में 150 घर, सीएम पोर्टल पर शिकायत की तैयारी
जालौन जिले के माधौगढ़ नगर स्थित चितौरा रोड पर पिछले तीन दिनों से ट्रांसफार्मर फुंकने के कारण विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप है। इससे करीब 150 घरों के लोग इस भीषण गर्मी और उमस में बदहाल हैं। बिजली न होने से पेयजल, मोबाइल चार्जिंग और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है। विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी समाधान न होने से आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने अब उग्र आंदोलन, सड़क जाम और अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।