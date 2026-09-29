जालौन: चितौरा रोड पर फुंका पड़ा ट्रांसफार्मर, तीन दिन से अंधेरे में 150 घर, सीएम पोर्टल पर शिकायत की तैयारी

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जालौन जिले के माधौगढ़ नगर स्थित चितौरा रोड पर पिछले तीन दिनों से ट्रांसफार्मर फुंकने के कारण विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप है। इससे करीब 150 घरों के लोग इस भीषण गर्मी और उमस में बदहाल हैं। बिजली न होने से पेयजल, मोबाइल चार्जिंग और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है। विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी समाधान न होने से आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने अब उग्र आंदोलन, सड़क जाम और अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है।

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