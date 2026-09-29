Jalaun News: वाहन खड़ा करने को लेकर महिला से मारपीट
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:16 AM IST
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जालौन। कोतवाली क्षेत्र के बिरिया खुर्द गांव में घर के बाहर वाहन खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने महिला के साथ मारपीट कर दी। पीड़िता की तहरीर दी है।
गांव निवासी पूजा देवी ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी अक्सर घर के बाहर वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद करता है। कई बार समझाने के बावजूद वह नहीं माना। रविवार शाम वह इसी बात को लेकर गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।(संवाद)
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गांव निवासी पूजा देवी ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी अक्सर घर के बाहर वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद करता है। कई बार समझाने के बावजूद वह नहीं माना। रविवार शाम वह इसी बात को लेकर गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।(संवाद)
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