सादाबाद में चल रहे भाकियू टिकैत अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंच राकेश टिकैत, बोले यह

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आलू की गिरती कीमतों और किसानों की समस्याओं पर सादाबाद तहसील परिसर में चल रहा भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के अनिश्चितकालीन धरने पर बृहस्पतिवार को संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। टिकैत ने कहा कि आलू पैदा करने वाले किसानों को लागत तक नहीं मिल रही। सरकार को इसके लिए आयोग या कमेटी का गठन करना चाहिए।

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