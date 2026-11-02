{"_id":"6ae85cee9128c98f8c031ca2","slug":"video-hatharasa-palsa-na-sasatava-cal-capapal-sa-saljhaii-etaema-taugdhana-ka-parayasa-ka-gatatha-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस पुलिस ने सीसीटीवी, चाल-चप्पल से सुलझाई एटीएम तोड़ने के प्रयास की गुत्थी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस पुलिस ने 30/31 अक्तूबर की रात मुरसान रेलवे स्टेशन के सामने एटीएम तोड़ने के प्रयास का खुलासा कर अभियुक्त सनी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में टीमों ने जांच शुरू की। एटीएम के आंतरिक सीसीटीवी कैमरे में चेहरा स्पष्ट नहीं था। पुलिस ने आसपास के 300 मीटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में संदिग्ध की विशिष्ट चाल और चौड़ी पट्टी वाली चप्पलों का विश्लेषण किया गया। संदिग्ध अपने बाएं पैर पर दबाव डालकर चल रहा था। स्थानीय सुरागरसी से सनी के बाएं पैर में नेपाल में लगी जलने की चोट का पता चला। यह चोट उसकी चाल से मेल खाती थी। फुटेज और चोट के मिलान से सनी की पहचान हुई। पूछताछ में सनी ने नशे की लत और पैसे की कमी के कारण एटीएम तोड़ने का प्रयास स्वीकार किया। उसने टायर पंचर की दुकान से लोहे का टायर लीवर चोरी किया था।

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