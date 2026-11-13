Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 13 Nov 2026 01:10 AM IST
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- कलक्ट्रेट : कोषागार में पेंशनर्स शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे।
- गांव पीहुरा : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
- केंद्रीय विद्यालय : बाल मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।
- श्री कृष्ण गोशाला : चित्रगुप्त जयंती महोत्सव का आयोजन दोपहर 2 बजे।
- बिसावर : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
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- गांव पीहुरा : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
- केंद्रीय विद्यालय : बाल मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।
- श्री कृष्ण गोशाला : चित्रगुप्त जयंती महोत्सव का आयोजन दोपहर 2 बजे।
- बिसावर : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।