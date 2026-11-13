Hathras News: आज खास

विज्ञापन



- गांव पीहुरा : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।

- केंद्रीय विद्यालय : बाल मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।

- श्री कृष्ण गोशाला : चित्रगुप्त जयंती महोत्सव का आयोजन दोपहर 2 बजे।

- बिसावर : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।

- कलक्ट्रेट : कोषागार में पेंशनर्स शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे।