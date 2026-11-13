Hathras News: शव रखकर सवा घंटे तक हंगामा, आश्वासन पर हुआ अंतिम संस्कार

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सीओ सादाबाद योगेंद्र कृष्ण नारायण ने 24 घंटे में गिरफ्तारी व एसओ के खिलाफ जांच कराने का आश्वासन दिया। करीब सवा घंटे बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। बृहस्पतिवार की सुबह से पुलिस पोस्टमार्टम कराने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। जैसे-तैसे परिजनों को राजी करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया।शाम को 6:15 बजे शव गांव पहुंचा। यहां शव आते ही कोहराम मच गया। पुलिस को पहले से ही हंगामे की आशंका थी, इसलिए पोस्टमार्टम हाउस से गांव तक पुलिस साये की तरह साथ रही। गांव में सादाबाद, सहपऊ, मुरसान, कोतवाली सदर व महिला थाने के प्रभारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। क्यूआरटी भी लगाई गई। घर पर शव पहुंचने के दौरान महिलाओं ने हमलावरों व पुलिस को कोसना शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी पर सीओ गांव पहुंचे और परिजनों को ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। देर शाम 7:30 बजे परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए।हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई हैं। हर संभव स्थानों पर दबिश दी जा रही है। परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा।-चिरंजीवनाथ सिन्हा, एसपी