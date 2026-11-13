Hathras News: दिवाली के चौथे दिन भी हवा जहरीली, एक्यूआई 572 के पार

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दिवाली पर हुई आतिशबाजी का असर अब बदलते मौसम और गिरते तापमान के साथ सतह पर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम में ठंडक बढ़ने और हवा की रफ्तार धीमी होने के कारण वायुमंडल में मौजूद धूल और बारूद के सूक्ष्म कण ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। नतीजतन, बृहस्पतिवार शाम ढलते ही शहर के मुख्य मार्गों, बाजारों और बाहरी क्षेत्रों में धुंध छा गई और लोगों को सांस लेने में भारीपन व आंखों में जलन का अहसास होने लगा।24 घंटे में यूं बिगड़ती गई हवा की सेहत-11 नवंबर रात 8 बजे से 12 नवंबर रात 8 बजे तक पर नजर डालें तो जिले की हवा पूरे समय खतरनाक स्तर पर ही बनी रही।-न्यूनतम स्तर भी रहा चिंताजनक : पिछले 24 घंटों में सबसे कम एक्यूआई 11 नवंबर की रात 8:01 बजे 373 दर्ज किया गया, जो सामान्य से कई गुना अधिक है।-सुबह के समय भी बढ़ा प्रदूषण : 12 नवंबर की सुबह 8:00 बजे से 9:30 बजे के बीच भी हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहा और एक्यूआई 500 के आंकड़े को पार कर गया।-दोपहर में मामूली राहत, शाम को फिर विस्फोट : दोपहर 3:30 से 4:30 बजे के बीच धूप निकलने पर एक्यूआई कुछ घटकर 400 के आसपास आया, लेकिन शाम 6:30 बजे के बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी शुरू हुई और 7:31 बजे यह अपने उच्चतम स्तर 572 पर जा पहुंचा।चिकित्सकों की सलाह-बरतें विशेष सावधानीबागला जिला अस्पताल के सीएमएस डाॅ. सूर्य प्रकाश का कहना है कि शाम और सुबह के समय धुंध के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर टहलने से बचें, घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें।