{"_id":"6a9571bcd12abd0d2c0fb9a3","slug":"video-hatharasa-ma-thauuja-mal-va-tayahara-hata-yatayata-palna-para-janasavatha-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में दाऊजी मेला व त्योहारों हेतु यातायात प्लान पर जनसंवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगामी त्योहारों और लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज के लिए यातायात व्यवस्था पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। हाथरस जिलाधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में अग्रवाल सेवा सदन में यह बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा भी उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य यातायात को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना था। व्यापारियों व अन्य स्टेकहोल्डर्स से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए। एक प्रभावी ट्रैफिक प्लान का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा हुई। होल्डिंग एरिया, पार्किंग, यातायात डायवर्जन और बाजार क्षेत्रों में आवागमन पर विशेष सुझाव दिए गए। स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया। जिलाधिकारी ने व्यापारियों से स्वच्छता बनाए रखने और अतिक्रमण से बचने की अपील की। व्यापारियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

... और पढ़ें