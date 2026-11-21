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हाथरस जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों का 20 नवंबर स्थलीय निरीक्षण किया। यह कार्यक्रम 21 नवंबर को जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही, लापरवाही न बरतने और लाभार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा।

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