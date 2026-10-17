हाथरस में पिंक तहसील समाधान दिवस, सुनीं महिलाओं की शिकायतें

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हाथरस तहसील सदर में 17 अक्तूबर को पिंक तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। यह आयोजन मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के तहत किया गया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने इसमें भाग लिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित शिकायतों पर ध्यान दिया गया।

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