{"_id":"6aa7eae6f20385204207dabd","slug":"video-hardoi-teacher-falls-into-canal-after-colliding-with-a-monkey-search-underway-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरदोई: बंदर से टकराकर नहर में गिरे शिक्षक, तलाश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्कूल जा रहे सहायक अध्यापक की बाइक के सामने अचानक बंदर कूद गया। बंदर के बाइक से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया की दीवार से जा टकराई और शिक्षक नहर में जा गिरे। नहर का बहाव तेज होने के कारण वह पानी में बह गए। घटना के बाद से शिक्षक की तलाश जारी है। पुलिस के साथ स्थानीय गोताखोर और ग्रामीण नहर में उनकी खोजबीन कर रहे हैं।

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