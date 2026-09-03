हरदोई: पति ने लाइसेंसी राइफल से पत्नी को मारी गोली, हालत गंभीर

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हरदोई जिले के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह दुर्गा प्रसाद नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी दुर्गावती को लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। पेट में गोली लगने से दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है।

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