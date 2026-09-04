Hardoi News: अफसरों के भ्रम ने अटकाए तीन हजार जन्म प्रमाण पत्र

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया। यह बदलाव दो या इससे अधिक साल पहले पैदा हुए बच्चों के जन्म पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र पर लागू होता है। प्रभावी व्यवस्था में संबंधित एसडीएम की तरफ से शपथ पत्र पर आने वाले आवेदन पर अनुमति दी जाती है। भारत सरकार के एक आदेश ने अधिकारियों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। इस आदेश में ऐसे आवेदनों पर एसडीएम के स्थान पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनुमति दिए जाने का अधिकार दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ है।आदेश को मानते हुए अधिकारियों ने आवेदनों पर अनुमति देना बंद कर दिया। अधिकारियों की ऊहापोह से जन्म प्रमाण पत्र के बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हो गए। सदर तहसील में करीब 2,500 आवेदन और सवायजपुर तहसील में 500 से अधिक आवेदन लंबित हो गए हैं। दो या इससे अधिक साल पहले पैदा हुए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति को लेकर हुए भ्रम ने आवेदकों की परेशानी बढ़ा दीं।