Hardoi News: विवाहिता के पर्स से उड़ाए चार लाख के जेवर

विज्ञापन



हरपालपुर कस्बा निवासी हरिशंकर राजपूत ने बताया कि उनकी बहू अंजू राजपूत का मायका सांडी थाना क्षेत्र के कोले गांव में है। बीती तीस अगस्त की दोपहर अंजू राजपूत अपनी बहन छोटी बिटिया, चचेरी बहन कांती और पिंकी व बच्चों के साथ कोले से सीएनजी ऑटो पर सवार हुई थी। सांडी तिराहा से वह दूसरे ऑटो में हरपालपुर आने के लिए बैठी थी। इसी दौरान अंजू के बैग में रखा सोने का हार और चांदी का एक बिछुआ किसी महिला ने पार कर दिया। घटना का पता तब चला जब अंजू के मोबाइल पर एक कॉल आई और उसने पर्स से मोबाइल निकाला। अंजू ने फौरन ही इसकी जानकारी यूपी 112 पर देने के साथ परिजनों को भी अवगत कराया। परिजन अंजू को लेकर सांडी थाने भी गए, तो पुलिस ने जांच की बात कहकर लौटा दिया। हरिशंकर ने बताया कि पिछले पांच दिन से वह सांडी थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि मामला संज्ञान में है और जांच की जा रही है।

विज्ञापन

सांडी। 30 अगस्त को मायके से ससुराल जाते समय किसी महिला ने विवाहिता के पर्स से सोने का हार और चांदी की बिछुआ उड़ा दिए। इन जेवरों की कीमत लगभग चार लाख रुपये बताई गई है। महिला के ससुर का दावा है कि पांच दिन से वह थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है।