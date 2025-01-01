Hardoi News: मलेरिया के हर रोज मिल रहे पांच मरीज

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मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज बढ़ने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक सलाह जारी की है। इसमें लोगों से घरों और कार्यस्थलों के आसपास साफ-सफाई रखने की अपील की गई है। प्रधानाचार्य डॉ. जेबी गogoi ने जन-जागरूकता को डेंगू से बचाव का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि रोजाना मलेरिया के चार से पांच मरीज आ रहे हैं। तीन डेंगू मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्हें उपचार दिया जा चुका है। हालांकि, टाइफाइड के मामले काफी बढ़े हैं। डॉ. गोगोई ने बताया कि डेंगू फैलाने वाला एडिस मच्छर दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है।जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चंद्र कुमार ने डेंगू के लक्षण बताए। इनमें अचानक तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों व मांसपेशियों में तेज दर्द, उल्टी या त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। उन्होंने तुरंत जांच कराने और गंभीर स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेने की सलाह दी। बिना डॉक्टर की सलाह के एस्पिरिन या आईबुप्रोफेन न लें। चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार पैरासिटामोल और पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन करें।