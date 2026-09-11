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बदनौली जा रहे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को पुलिस ने रोका, पुलिस-कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक

Digvijay Singh

Updated Fri, 11 Sep 2026 11:12 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 11:12 PM IST







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बदनौली मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार देर शाम हापुड़ पहुंचे। एससी/एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें कुराना टोल पर बेरिकेडिंग कर रोक दिया। ... और पढ़ें

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