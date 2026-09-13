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थाने में पहरा दे रहे सिपाही ने राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या
हापुड़ के धौलाना थाने में पहरा दे रहे एक सिपाही आशीष वर्मा ने रविवार की सुबह राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस कर्मियों ने सिपाही को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया।
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