बदनौली गांव में सूनी संघर्ष: दो पक्ष फिर भिड़े, जमकर चले लाठी-डंडे, दोनों ओर से करीब आठ लोग घायल; पुलिस तैनात
बदनौली गांव में रविवार सुबह ठेला खड़ा करने को लेकर कोली जाति के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें करीब आठ लोग घायल हो गए।
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यूपी के हापुड़ जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदनौली में रविवार की सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अन्य दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। रास्ते में ठेला खड़ा करने को लेकर कोली जाति के दो पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले और इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया है।
हाल ही में गांव में दो पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग में दीपक जाटव की गोली लगने से मौत हो गई थी। दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति को देखते हुए आज भी गांव में जगह-जगह पुलिस बल तैनात है। बावजूद इसके रविवार की सुबह दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सीओ दीपक चतुर्वेदी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।